Comment choisir le meilleur garage pour l’entretien de votre moto ?

Le motard peut être entêté mais parfois, il n’y a pas d’autre choix pour sa sécurité que de se rendre dans un garage. Le changement d’un pneu de moto peut être une opération complexe à réaliser, tout comme d’autres actions sur sa bécane. Il est ainsi évident de devoir trouver un garage moto pour son entretien mais entre les disponibilités, les prix pratiqués et les retours des clients plus ou moins convaincus, comment s’y retrouver ?



Comment trouver un garage moto ?

Au-delà des concessions qui peuvent généralement pratiquer des tarifs assez importants, à l’instar de ce que l’on connaît dans l’univers auto, il n’est jamais simple de trouver un garage moto autour de chez soi. Et lorsque l’exclusivité sur le marché local est de mise avec une demande supérieure à l’offre, les tarifs ont de quoi faire peur pour des interventions qui ne nécessitent qu’un matériel spécifique et pas forcément beaucoup de temps ou de savoir-faire. Fort heureusement nonobstant, on retrouve de nouveaux acteurs dans l’univers moto comme mecazen, comparateur de garages habitué à faciliter la vie des automobilistes et des motards pour leurs réparations en tous genres.

Cet acteur du monde automobile est d’une grande aide. Il enlève les épines du pied des motards et parfois, de leurs pneumatiques ! En listant les garages spécialisés dans les motos, les avis sur ce dernier et surtout, en proposant instantanément des devis clairs pour une éventuelle réparation ou un entretien à faire, mecazen enlève toute part de confusion et d’étonnement lorsque l’on entretient sa bécane. Avec un devis clair et validé en amont des réparations, il n’a jamais été aussi simple de trouver un garage moto mais surtout, de procéder aux opérations obligatoires avec sérénité et sans la moindre crainte au niveau du prix pratiqué.



Que faut-il rechercher dans un garage pour l’entretien de sa moto ?

Comme déjà mentionné et comme vous le savez mieux que quiconque, la majeure partie des motards a tendance à bricoler soi-même sur sa moto et à y effectuer les principales tâches d’entretien. Il va sans dire qu’il est très méticuleux sur son deux-roues auquel il voue généralement une très grande importance. Lorsqu’il doit ou qu’il fait le choix d’aller dans un garage moto pour une opération d’entretien ou de réparation, il semble ainsi évident de sélectionner un professionnel qui se montrera tout aussi méticuleux que lui sur sa moto. Pour s’assurer d’une telle chose, les avis référencés et vérifiés sur le professionnel présélectionné permettent d’avoir un avant-goût sur ce choix. Il en va de même pour l’apparence générale du garage qui peut en fonction de sa présentation, offrir une image plus ou moins positive aux potentiels clients.

Enfin, les prix pratiqués décideront logiquement du choix final. Les motards connaissent généralement le prix des pièces et tout en vérifiant ceux-ci, le prix de la main d’œuvre et le temps de travail annoncé, un vrai ordre d’idées sera donné. Une raison supplémentaire de passer par un annuaire de références pour profiter d’un devis et annihiler la moindre surprise financière liée à une réparation.

Dernier conseil si vous avez fait l’acquisition d’une moto neuve en concession ! Le réseau constructeur offre très souvent une première révision au bout d’un certain temps ou nombre de kilomètres. En profitant de celle-ci, renseignez-vous sur les prix pratiqués et gardez les en tête pour vos futures et potentielles réparations à effectuer.



Quelles sont les actions souvent effectuées en garage pour l’entretien de sa moto ?

Si l’on dispose d’un garage personnel et d’un endroit pensé à cet effet, les différentes vidanges de sa moto peuvent facilement être effectuées individuellement. Les choses peuvent néanmoins devenir plus complexes et nécessiter comme déjà expliqué, le passage par un garage spécialisé. Certains motards seront plus confiants au moment de laisser leur moto pour un entretien complet et de vérifier tous les points de sécurité liés au deux-roues concerné.

On peut faire appel à un garage pour le remplacement des bougies d’allumage qui, sur plusieurs modèles, sont difficiles d’accès. Le remplacement du kit chaîne est également l’une des opérations souvent effectuée en garage moto pour s’assurer de la bonne traction de celle-ci et de ne pas avoir à régler à chaque sortie un composant essentiel à la sécurité et à la bonne marche de la bécane. Plus besoin de se soucier du graissage et de la tension : vous pouvez rouler en toute tranquillité !