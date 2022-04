Easy Rider sort en 1969. Il est réalisé par Dennis Hopper, qui joue lui même aux cotés de Peter Fonda et Jack Nicholson. Chef d’oeuvre pour certains, nanar pour d’autres, il est malgré tout l’un des fondateurs du symbole de liberté à moto !

Easy Rider, ou la moto en héroïne

Si le film a marqué toute une génération, c’est en grande partie pour sa moto : une Harley-Davidson dotée d’une immense fourche et habillée du coloris du drapeau américain. Philippe et Axel découvrent et commentent une magnifique reproduction de la moto du film chez "Belles Bécanes" à Cholet, un concessionnaire et restaurateur de motos anciennes.