Après une année 2025 placée sous le signe de la disette, le pneumaticien allemand Continental reprend du poil de la bête avec deux nouveautés d’importance, les ContiSportAttack 5 pour la conduite sportive sur route et une nouvelle référence route/chemins avec les TKC 80².

ContiSportAttack 5

Si le succès commercial des pneus sport-route reste en France en deçà des attentes de Continental, le pneumaticien travaille à gagner la confiance des propriétaires de sportives ou de roadsters.

Ainsi, les nouveaux ContiSportAttack 5 mettent davantage l’accent sur la sportivité que leurs prédécesseurs (répartition 80 % route / 20 % circuit) grâce à un nouveau composé de gomme améliorant l’adhérence et harmonisant l’usure.

De plus, la rigidité de la carcasse diffère selon les attentes : plus dense au centre pour augmenter la stabilité en ligne droite et plus souple sur les flancs afin de privilégier la confiance en virage.

Les technologies classiques de Continental comme l’absence de rodage (Traction Skin) ou le Multigrip qui reproduit les effets d’un pneu bigomme —longévité sur la bande de roulement et adhérence supérieure en virage— avec un composé unique sont toujours présentes.

L’ensemble des dimensions seront disponibles au cours du premier trimestre.

ContiSportAttack 5, dimensions :

Avant :

120/70 ZR 17 (58W)

Arrière :

160/60 ZR 17 (69W)

180/55 ZR 17 (73W)

190/55 ZR 17 (75W)

200/55 ZR 17 (78W)

Continental TKC 80²

Après 40 ans (!) de bons et loyaux services, récompensés par la reconnaissance des utilisateurs, les TKC 80 cèdent leur place aux TKC 80².

Cette seconde génération est annoncée en net progrès sur les critères de l’adhérence sur chaussée mouillée comme en tout-terrain, de la stabilité lorsque la moto est lourdement chargée ou encore, dans une moindre mesure, de la maniabilité.

Les progrès de ces pneus mixtes route/chemin (répartition 50/50) sont principalement à mettre sur le compte d’une recomposition de la bande de roulement : les crampons ont été agrandis au détriment de l’espace les séparant pour améliorer la motricité sur terrains meubles.

Carcasse et composés de gomme ont également été modifiés avec le délicat objectif de préserver la longévité et l’adhérence sur bitume sec de leurs prédécesseurs.

Du côté des dimensions, les carcasses sont panachées entre radiales et diagonales selon le degré de performances des motos auxquelles ils se destinent, l’ensemble étant de type Tubeless (sans chambre à air).

Continental TKC 80², dimensions :

Avant :

100/90-19 57R (disponibilité second semestre)

110/80B19 59R

120/70-19 60R

90/90-21 54R

Arrière :

130/80-17 65R

150/70B17 69R

170/60B17 72R

120/90-18 65R

140/80-18 70R

150/70B18 70R