  1. Vous êtes ici : 
  2. Accueil
  3. Equipements accessoires
  4. ContiSportAttack 5 et TKC 80² : Continental lance deux nouveaux pneus pour 2026

Après une année 2025 placée sous le signe de la disette, le pneumaticien allemand Continental reprend du poil de la bête avec deux nouveautés d’importance, les ContiSportAttack 5 pour la conduite sportive sur route et une nouvelle référence route/chemins avec les TKC 80².


ContiSportAttack 5

Si le succès commercial des pneus sport-route reste en France en deçà des attentes de Continental, le pneumaticien travaille à gagner la confiance des propriétaires de sportives ou de roadsters.

pneus moto Continental ContiSportAttack 5 {JPEG}

Ainsi, les nouveaux ContiSportAttack 5 mettent davantage l’accent sur la sportivité que leurs prédécesseurs (répartition 80 % route / 20 % circuit) grâce à un nouveau composé de gomme améliorant l’adhérence et harmonisant l’usure.

pneus moto Continental ContiSportAttack 5 {JPEG}

De plus, la rigidité de la carcasse diffère selon les attentes : plus dense au centre pour augmenter la stabilité en ligne droite et plus souple sur les flancs afin de privilégier la confiance en virage.

pneus moto Continental ContiSportAttack 5 {JPEG}

Les technologies classiques de Continental comme l’absence de rodage (Traction Skin) ou le Multigrip qui reproduit les effets d’un pneu bigomme —longévité sur la bande de roulement et adhérence supérieure en virage— avec un composé unique sont toujours présentes.

pneus moto Continental ContiSportAttack 5 {PNG}

L’ensemble des dimensions seront disponibles au cours du premier trimestre.


ContiSportAttack 5, dimensions :

Avant :
120/70 ZR 17 (58W)

Arrière :
160/60 ZR 17 (69W)
180/55 ZR 17 (73W)
190/55 ZR 17 (75W)
200/55 ZR 17 (78W)


Continental TKC 80²

Après 40 ans (!) de bons et loyaux services, récompensés par la reconnaissance des utilisateurs, les TKC 80 cèdent leur place aux TKC 80².

pneus moto Continental TKC 802 80² tout-terrain {JPEG}

Cette seconde génération est annoncée en net progrès sur les critères de l’adhérence sur chaussée mouillée comme en tout-terrain, de la stabilité lorsque la moto est lourdement chargée ou encore, dans une moindre mesure, de la maniabilité.

pneus moto Continental TKC 802 80² tout-terrain {JPEG}

Les progrès de ces pneus mixtes route/chemin (répartition 50/50) sont principalement à mettre sur le compte d’une recomposition de la bande de roulement : les crampons ont été agrandis au détriment de l’espace les séparant pour améliorer la motricité sur terrains meubles.

pneus moto Continental TKC 802 80² tout-terrain {JPEG}

Carcasse et composés de gomme ont également été modifiés avec le délicat objectif de préserver la longévité et l’adhérence sur bitume sec de leurs prédécesseurs.

pneus moto Continental TKC 802 80² tout-terrain {PNG}

Du côté des dimensions, les carcasses sont panachées entre radiales et diagonales selon le degré de performances des motos auxquelles ils se destinent, l’ensemble étant de type Tubeless (sans chambre à air).


Continental TKC 80², dimensions :

Avant :
100/90-19 57R (disponibilité second semestre)
110/80B19 59R
120/70-19 60R
90/90-21 54R

Arrière :
130/80-17 65R
150/70B17 69R
170/60B17 72R
120/90-18 65R
140/80-18 70R
150/70B18 70R

Publicité

La rédaction vous conseille

Commentaire (0)