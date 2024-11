Confort et sécurité en moto : quels sont les équipements obligatoires ?

L’article R431-1 du Code de la route stipule que les motards sont tenus de porter des équipements de protection homologués. Porter un casque ainsi qu’une veste BMW vous promet confort et sécurité en moto.

Le casque

Un casque certifié à la norme NF ou ECE préserve la tête du conducteur en cas d’incident. Équipé d’indicateurs lumineux, il avertit également tout autre usager de sa réactivité. Le choix varie en fonction des parcours et de la taille de la moto.

· Un casque homologué intégral convient pour les déplacements en ville. Néanmoins, un modèle fumé ou doté d’une sangle de mauvaise qualité est à éviter.

· Un casque de moto modulable offre un niveau de confort élevé pour les trajets dans les milieux urbains. Par ailleurs, il s’adapte davantage aux conducteurs d’un scooter avec un cylindre de 50 cm3 qu’aux aventuriers sur un BMW à 125 cm3.

Les gants de moto

Les bras font partie des zones les plus touchées lors d’un accident. Ainsi, les conducteurs ne portant pas un gant authentifié à la norme CE sur chaque main doivent payer une amende de 68 €, et ce, depuis 2016.

Pensez à choisir des gants de protection confortables composés de coques rigides. Elles vous aident à freiner les chutes sans vous blesser. Pensez à vérifier leur ergonomie et la robustesse de la sangle de sécurité pour faciliter le maniement de votre moto.

Le gilet de protection moto

Le gilet de haute visibilité ou gilet jaune assure votre sécurité en moto. Il s’agit d’une tenue d’alerte pour les autres usagers. Vous pouvez le conserver dans un espace de rangement accessible si vous ne comptez pas en porter.

Préférez un gilet classique, mais qui respecte la norme EN 471. Une omission à ce règlement vous soumet à une amende de 11 €.

Quels autres accessoires optimisent le confort et la sécurité à moto ?

Certains équipements de sécurité sont facultatifs, mais vous épargnent les traumatismes en cas de choc.

· Un blouson, allié confort et sécurité en moto, est un vêtement qui couvre votre buste. Misez sur un haut en cuir, convenable aussi bien en été qu’en hiver. Certaines marques offrent des modèles constitués de tissus anti-abrasion. Ne négligez pas les renforts ou la dorsale.

· Un pantalon de moto minimise les risques de blessure au niveau du bas du corps du conducteur. Il faut alors privilégier des modèles homologués à la norme EPI.

· Des bottes de moto confortables, en plus de protéger les pieds, apportent un meilleur confort de conduite. Néanmoins, il est requis de choisir des chaussures montantes conçues en matériaux souples. Le marché en propose aujourd’hui pour tout type de moto : classique, sportif, roadster…

· L’airbag, bien qu’il soit peu connu chez les conducteurs de deux roues, minimise les chocs. Vous devez le porter à l’intérieur de votre blouson et il se gonfle automatiquement lors d’un incident.

Quelques astuces supplémentaires pour garantir confort et sécurité en moto

Outre le port d’équipements de sécurité routière, ces quelques gestes évitent aux usagers tout accident de moto :

· Respectez le Code de la route et disposez d’un permis moto, même pour un scooter avec une cylindrée de 50 cm3. A bord d’un véhicule à quatre ou à deux roues motorisé, il est recommandé de circuler sur la voie droite. Si vous voulez passer entre 2 voitures, faites attention à celles qui roulent à vitesse maximale ;

· Prenez garde au vent en boostant votre concentration, surtout si vous devancez un camion ; Réglez correctement votre vitesse, car plus elle augmente, plus vous résistez aux courants d’air.

· Faites de temps en temps une pause sur la route. À part vous permettre de vérifier l’état de votre moto, c’est un geste conseillé pour réduire la fatigue. Profitez-en pour contrôler les freins sans démontage.

· Améliorez votre confort de conduite avec des gants chauffants en plein hiver.

Pour optimiser votre confort et sécurité en moto, équipez-vous d’une tenue de motard. N’oubliez pas non plus d’adapter vos équipements aux conditions météorologiques, en optant pour des vêtements imperméables ou des doublures thermiques en hiver.