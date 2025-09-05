Circuit privé, conçu par Pierre Bardinon, dans le parc de sa propriété située au cœur des contreforts du Massif Central. Ce tracé technique au relief tourmenté, tout au long de ses 3.1 kilomètres, permet de rencontrer tous les types de virages : grandes courbes, double virage, droite gauche, virages en dévers, lignes droite, tout ce qui fait les composantes d’un grand circuit. En pleine nature, ce circuit a été pour 90% des participants une belle découverte !

Grosse attaque pour ces deux-là

Répartis en 7 séries et 7 roulages (6 pour les sides), c’est sans pluie que les 180 participants se sont régalés durant ces deux jours. Deux paddock : prairie et Bitume ; Un gros groupe électrogène fourni l’électricité à tous ; (le paddock bitume ne pouvant accueillir que les véhicules de moins de 2,70m). A noter, notamment, la présence de l’écurie Gerald Moto, du Team RCB et Jean-Claude Chemarin, et Eric Saul venu en voisin. Mardi soir apéro et concert, et cadeaux à chaque participant.

7 séries pour 7 roulages sur 2 jours

Merci à Nicolas Sonina et son équipe, pour ce roulage, merci aux militants de la FFMC qui géraient la pré-grille, et Jean claude Jacq pour les photos sur piste.

Les side-cars toujours appréciés du public

Plus de photos sur le blog de frico.

​