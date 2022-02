Vous trouvez que votre KTM 1290 Super Duke R est trop banale ? Marre de voir la même lors de chacun de vos rides ? Dans ce cas, le groupe KTM vous offre une chance unique, ou presque, de vous distinguer en optant pour l’un des 77 exemplaires de la Brabus 1300 R disponibles dans chacune des deux couleurs, rouge ou noir. Pourquoi 77 et pas 666, the Number of the Beast ? Réponse ci-dessous...

Brabus, né en 1977

On l’aura compris, le nombre de motos est en relation avec l’année de naissance de Barbus. La firme allemande s’est distinguée pour ses préparations sur base de Mercedes (et aussi, c’est beaucoup moins glorieux, sur les Smart), certaines étant d’un goût plus que relativement douteux, mais c’est vous qui voyez...

En gros, la Brabus 1300 R n’est qu’une KTM 1290 Super Duke R un peu relooke et dotée de pièces en carbone. Les valeurs de puissance et de couple restent à 180 chevaux et 140 Nm, ce qui est suffisant pour se faire plaisir, voire même un peu peur.

Pour le reste, elle est dotée de suspensions WP APEX semi-actives, d’un amortisseur de direction, de 5 modes de conduite, d’une poignée de gaz à tirage rapide et de plein de pièces spéciales Brabus taillées dans la masse, comme les roues, les leviers, repose-pieds, support de phare et plein d’autres choses encore... KTM / Brabus ne communiquent pas encore sur le gain de poids apporté par ces pièces spéciales, et c’est fort dommage.

Lucky Luke

Alors, vous êtes tenté ? Attention, il faudra dégainer plus vite que votre ombre, car les réservations ne se feront qu’en ligne, sur le site KTM, à partir du 14 janvier à 15 heures. En général, tout le stock part en une dizaine de minutes, même si aucune indication de prix n’est donnée pour l’instant.