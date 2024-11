L’Aprilia Tuareg 660 Rally reprend les couleurs de la moto pilotée par le champion italien, Jacopo Cerutti, qui a participé à son développement. Avec huit titres italiens, une couronne européenne d’enduro, six rallyes Dakar à son actif et une victoire au classement général de l’Africa Eco Race 2024, Jacopo Cerutti est l’homme de la situation !

Étroitement dérivée de la version de compétition, la Tuareg s’appuie également sur le savoir-faire d’Aprilia Racing et de sa collaboration avec l’équipe G Corse des frères Vittoriano et Gianfranco Guareschi, tous deux anciens pilotes. Profitant du laboratoire grandeur nature que représentent les courses africaines, Jacopo Cerutti a donc mis au point cette version Rally.

« Mon expérience a été utile pour fournir des informations sur l’électronique, explique-t-il, ce qui a conduit à la création d’une nouvelle cartographie moteur qui permet une réponse plus rapide et réactive à l’accélérateur ; [il en est] de même pour les ajustements du châssis, avec une fourche qui offre un meilleur soutien et un amortisseur qui absorbe plus efficacement les nids-de-poule à vitesse élevée, améliorant ainsi la stabilité générale de la moto ».

Aprilia Tuareg 660 Rally : calibrée pour le tout-terrain

Son garde-boue haut, son sabot moteur plus protecteur et ses protège-mains robustes permettent à la Rally de s’attaquer aux parties tout-terrain les plus techniques. La selle augmente ainsi sa hauteur de 20 mm, à 880 mm. Le guidon rehaussé et redessiné offre une meilleure maniabilité en conduite debout.

La fourche inversée Kayaba reste identique à celle du modèle standard avec son débattement de 240 mm, mais dispose désormais de ressorts linéaires, au lieu de progressifs. Plus rigide, cet amortissement compromet un peu le confort, mais améliore considérablement les sensations de conduite en tout-terrain.

La Tuareg Rally est équipée d’un système complet d’échappement SC Project, avec un silencieux en titane et un embout de sortie de 60 mm de diamètre. La moto s’allège de 5 kg, avec un poids en ordre de marche de 199 kg. L’ensemble de la gamme Tuareg profite de quelques améliorations, telles qu’un corps de papillon de ø 52 mm au lieu de ø 48 mm, d’un moteur homologué Euro 5+ et d’un petit lifting subtil de la face avant.

Aprilia Tuareg 660 Rally 2025 : fiche technique

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 659 cm3, 80 ch, 70 N.m, réservoir 18 litres, poids 199 kg en ordre de marche, hauteur de selle 880 mm