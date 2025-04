Le Moto club Lyon Moto Academy, club emblématique de la région du Territoire de Belfort, lance un appel à la mobilisation générale. Son terrain de trial, situé sur le site de la grotte des fées à Allenjoie est menacé par des détracteurs qui cherchent à remettre en cause son existence. Face à cette situation, le club a lancé une pétition en ligne pour faire entendre la voix de la communauté motarde et défendre ce lieu de pratique essentiel.

Un lieu de passion et de partage en danger

Le terrain de trial d’Allenjoie est bien plus qu’un simple espace de pratique. C’est un lieu de rencontre, de partage et de transmission de la passion de la moto, où les jeunes et les moins jeunes peuvent s’initier et se perfectionner dans la discipline du trial. Le club Lyon Moto Academy y organise régulièrement des entraînements, des rassemblements.

Grace au club, ce site a été nettoyé, embelli, pour créer un espace de partage et vivre ensemble dans la nature. Les motards, promeneurs, chasseurs, cavaliers peuvent cohabiter dans un cadre magnifique.

Face aux attaques dont il fait l’objet, le Lyon Moto Academy appelle à la solidarité de toute la communauté motarde. « Le monde de la moto est grand et uni, et c’est ensemble que nous pourrons faire face à cette épreuve », déclare Bruno CAMOZZI Président du club. « Plus nous aurons de signatures, plus notre voix portera et plus nous aurons de chances de faire entendre nos arguments auprès des autorités compétentes. »

Comment soutenir le Lyon Moto Academy ?

* Signer la pétition en ligne ou flasher le QR Code ci-dessous :

* Partager la pétition : Diffusez l’information auprès de vos contacts et sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de personnes.

* Rejoindre le club : Soutenez le Lyon Moto Academy en devenant membre et en participant aux activités du club.

Ensemble, montrons que la communauté motarde est forte , puissante et solidaire !