C’est tout simplement la première sportive à quatre cylindres, 16 soupapes et refroidissement liquide. Elle fut la machine la plus rapide de son époque, elle a brillé en compétition, dans les médias, au cinéma. La 900 Ninja, c’est une moto dont on se souviendra pour l’éternité, c’est la bonne grosse Kawa à l’ancienne, performante, un rien rude, le genre d’engin qu’il fallait dompter.

Tout sur Janine

Dans cette nouvelle édition de "un apéro avec Motomag", votre petite friandise culturelle du vendredi soir, Philippe revient sur la carrière de cette machine, les temps forts, les évolutions. Nostalgie, quand tu nous tiens...