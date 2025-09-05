Un rendez-vous placé sous le signe de la prévention et du partage de la route

Se retrouver et discuter autour d’un modèle mythique, la Honda CB 750 Four, pour partager sa passion

Il s’agissait pour les organisateurs d’élargir le public. Parmi les stands dédiés aux motards, on proposait un road-book pour partir à la découverte des monts de Flandres.

Le road trip dans les Monts de Flandres a attiré une quarantaine de participants

Philippe en Tracer 700 et Youri en quad ont apprécié ce beau parcours fait en totale autonomie, se prêtant au jeu des questions pour essayer de gagner l’un des airbags mis en jeu.

La FFMC 59, organisateur de cette 4e édition "Faîtes de la moto". 3 airbags étaient à gagner par les participants

Du côté des stands des stands de la FFMC 59 et de la FFMC Loisir, c’est tout un panel de proposition pour pratiquer sa passion en toute sécurité qui était délivré comme notamment les stages de conduite proposés par l’AFDM. Motoclub local et atelier associatif attiraient également prêts à faire partager leur passion aux familles.

La nouvelle signature visuelle de la Mutuelle des Motards : une fresque monumentale déployée sur la façade du siège pour afficher ses valeurs

Sur le stand de la Mutuelle des motards, Christian délégué bénévole et Jean-Marc en intégration, font la promo de « l’assureur qui a le moins augmenté des assureurs cette année » précisent-ils. Les pompiers ne sont pas très loin assurant une formation aux gestes de premiers secours.

Le Junicode, une des valeurs sûres de la FFMC Loisir

Francis, le président de la FFMC Loisirs poursuit avec les bénévoles son désir de formation des jeunes à la pratique en sécurité à vélo ou à trottinette. Le junicode pour les enfants, des simulateurs de conduite, les gestes de premiers secours expliqués par les pompiers ou un atelier de mécanique moto ... autant d’offres pour capter l’attention des visiteurs.

Démonstration de danse country

Cette année, coïncidant avec la fête de la musique a apporté sa touche musicale avec une soirée groupe rock et tribute de Johnny le samedi soir et danse country le dimanche.

Arrivée des danseurs et danseuses country ... à moto

Serge, maire de Neuf-Berquin, un passé de disquaire et de DJ qui reviendrait bien à la moto et en prend le chemin

La FFMC 59 et la Loisir poursuivent ainsi leur efforts pour rapprocher les publics et faire découvrir le monde de la moto au plus grand nombre.