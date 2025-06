Chaque année la Royal Association change de lieu pour son rassemblement annuel et son assemblée générale. Après le Valjoly (59) elle a jeté son dévolu en Aveyron, plus précisément a St Rome de Tarn. 104 inscrits des 4 coins de la France et plus, car chaque année, nos amis Belges et British sont présents.

9h, regroupement à l’entrée du camping pour les départs de balades

4 jours intenses accompagnés d’un soleil exceptionnel. Accueil dès le jeudi au camping de la Cascade au bord du Tarn. Vendredi et samedi, des balades organisées ou libres étaient en place. Pas le temps de s’ennuyer car la région ne manque pas de curiosités : gorges, grottes, musées, Causses, villages pittoresques, le marché de S Affrique, sans oublier la gastronomie... difficile de trouver du temps pour se rafraîchir dans la piscine.

Une RAB, il faut entendre Route A Bullet, petite route et pont qui enjambe le Tarn

Le rassemblement c est aussi le moment de se retrouver ou de faire connaissance des nouveaux venus et de partager.

Pierre-François (alias Pifou) et accessoirement Président de l’association posant avec sa 700 Constellation de 1959, venu de Pontarlier (25)

La RA (Royal Association) est née en 2007 à l’époque où il n y avait que des Bullet "fonte". Depuis la gamme s’est bien étoffée. Pour 2025 on ne compte plus que 19 "fonte" inscrites à l’association, les historiques sont de l’ordre de la préhistoire...

Comme dans une célèbre BD, voici le banquet de fin. Ne cherchez pas le Barde, il a été jeté dans le Tarn

2025 était encore une réussite, rendez vous l an prochain, toujours à l’Ascension mais dans un lieu encore secret !

