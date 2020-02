Les Side-cars PROMO à l’Anneau du Rhin… la bonne pioche…

Photos Jean François Janvier que nous remercions 28 & 29 Septembre : 3éme course PROMO du Championnat RSCM 2019, la prochaine course PROMO sera la finale au Val de Vienne les 12 & 13 Octobre : la grande fête du side-car avec 81 équipages en course. Merci à Dany, Thierry et Cyril Selig pour leur accueil, leur organisation et la gentillesse de toute leur équipe de Passion (...)