Essai Kawasaki Z 400 : mini Z maxi fun !

Excellente petite moto. J’ai essayé la Ninja 400 et elle m’avait plu, car plus coupleuse que la Yam MT-3, plus légère que la CB500 et plus douce que la Duke 390. Le roadster Z sera une bonne moto pour ceux qui fréquentent la ville et (...)