Damon Hypersport : la moto du futur qui pourrait éviter les accidents

pour compléter les propos de Nikopol et Ludo51, et au délà de cette moto et de la sécurité routière en général, je trouve cette angoisse de la mort, propre aux pays occidentaux, véritablement malsaine. Evidemment, on souhaite tous vivre le (...)