Les sides voulaient du changement… Ils ont été servi…

Photos David Eagles et Bruno Da que nous remercions 7 & 8 Septembre : le RSCM a l’honneur de courir avec le PROMOSPORT sur le circuit de LEDENON, 5éme course CLASSIC et 4éme course OPEN du Championnat RSCM 2019. Merci à Marie Bondurand pour l’accueil, l’organisation et la gentillesse de toute son équipe. Nous remercions également la Direction de course, le Jury et tous les (...)