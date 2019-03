26e Salon du 2-roues de Lyon à Eurexpo, du 14 au 17 mars

Pour sa 26e édition, le Salon du 2-roues de Lyon se déroule non plus sur 3 mais sur 4 jours, du jeudi 14 au dimanche 17 mars. Sa plus longue durée atteste du succès de l’évènement qui prend de plus en plus une dimension nationale. La clé du succès repose sur le nombre d’acteurs du 2-roues présents et sur la qualité des expositions et des animations… Voici ce que vous réserve l’édition (...)