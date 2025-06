Jusqu’ici, Zontes était connu pour ses les scooters et les petites cylindrées (entre 125 et 350 cm3) pour rouler malin sans se ruiner. Cette fois-ci fini de rire : les Chinois montent en gamme et frappent fort avec un tout nouveau moteur 3-cylindres de 699 cm3, dévoilé en grande pompe à l’EICMA de Milan. Calé à 120°, il développe 95 ch à 10 000 tr/min et 76 Nm à 7500tr/min, de quoi proposer un bridage pour les permis A2.

L’ensemble est logé dans un cadre aluminium à double longeron, associé avec un bras oscillant du même métal. Côté suspensions, Marzocchi s’occupe de tout, avec une fourche et un amortisseur entièrement réglables. Le freinage J.Juan 4 pistons avec ABS double canal, les pneus Michelin Anakee montés sur des jantes tubeless à rayons et l’éclairage full LED complètent un tableau très solide.

Trois déclinaisons au catalogue

La Zontes 703F, se décline en trois versions. La 703F Touring mise sur le confort des voyages au long cours avec des roues de 19 et 17 pouces, des crash-bars et des supports valise de série. Les 703F Rallye et Aventure de leur côté, jouent la carte off-road avec des jantes de 21 et 18 pouces.

Moins équipée, la Zontes 703F Rallye reste la plus abordable. Mais dans tous les cas, le réservoir de 22 litres sur chaque version promet une belle autonomie pour les routards de tous bords. A noter que les trois déclinaisons sont équipées d’une béquille centrale et d’un sabot moteur en aluminium.

L’équipement électronique de série, comme souvent avec les marques de l’empire du Milieu, n’est pas en reste. Jugez plutôt : traction control, quickshifter, détection des angles morts, caméras avant et arrière, allumage sans clé, ouverture élecrique du réservoir, modes de conduite Eco et Sport, écran TFT de 6,75 pouces, connectivité 4G, GPS et Bluetooth, bulle réglable électriquement, poignées chauffantes, ports USB A et C au tableau de bord... Zontes ne fait pas les choses à moitié !

Zontes secoue le segment avec son nouveau trail polyvalent, bien équipé, techniquement au niveau et proposé à un prix défiant toute concurrence. Verdict bientôt sur les différents supports de Moto Magazine !

Zontes 703F 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : 3 cylindres à refroidissement liquide, 699 cm3, 3 cylindres

Puissance max : 95 ch à 10 000 tr/min

Couple Max : 76 Nm à 7500 tr/min

Consommation : 5L/100

Transmission : à six rapports avec quickshifter à la montée

Châssis :

Cadre : en aluminium léger à deux longerons

Longueur (mm) : 2355 (rallye/aventure), 2315 (touring)

Largeur (mm) 940

Hauteur (mm) : 1395

Empattement (mm) : 1565 (rallye/aventure), 1540 (touring)

Poids tous pleinsfaits (kg) : 241 kg

Garde au sol (mm) : 205 (rallye/aventure), 190 (touring)

Volume réservoir : 22 litres

Hauteur de selle : 845 mm (rallye/aventure) 825 mm (touring)

Suspensions et liaison au sol :

Pneus : Semi-slick (rallye/aventure)

Taille jante av : MT:2.15×21 (rallye/aventure) MT:3.5×19 (touring)

Taille jante arr : MT : 4.25×18 (rallye/aventure) MT : 4.5×17 (touring)

Pneu avant : 90/90-21 (rallye/aventure) 120/70-R19 (touring)

Pneu arrière : 150/70-18 (rallye/aventure) 170/60-R17 (touring)

Frein avant : Monodisque J Juan

Frein arrière : Monodisque J Juan

Feux : LED

ABS : ABS double canal

Prix : à partir de 7999 euros