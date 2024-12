Spécialiste jusqu’ici des scooters et machines de petites cylindrées (125 et 300 cm3), Zontes passe à la vitesse supérieure avec l’apparition d’une gamme complète autour d’un nouveau moteur 3-cylindres que l’on a découvert au récent salon Eicma de Milan. Cubant 699 cm, ce bloc annonce 95 chevaux à 9 000 tr/min, pour pouvoir bénéficier du bridage A2.

Il avait été présenté, initialement, avec une puissance de 101 chevaux, qui pourrait convenir à une extension de la gamme sur des modèles plus sportifs. Calé à 120°, le moteur possède des balanciers d’équilibrage pour limiter les vibrations. Zontes est fier d’annoncer la présence d’un carter monobloc moulé sous pression, dont la rigidité permet un taux de compression de 13:1.

Le couple tournerait autour des 75 Nm. Ce 3-cylindres est inséré dans un cadre en aluminium, un matériau dont est également composé le bras oscillant. Les amortisseurs sont confiés à Marzocchi et sont entièrement réglables. Roues tubeless, pneus Michelin, freins J.Juan : l’équipement est de qualité.

Full équipé

Trois versions du trail 703F seront au programme : la 703F Touring, qui repose sur des roues de 19 pouces à l’avant et de 17 à l’arrière avec en plus, de série, les crash-bars et le kit bagagerie complet. Ensuite, deux versions partagent le combo roue de 21 pouces devant et de 18 derrière ; la Rallye sera plus accessible, l’Aventure sera équipée de crash-bars et de supports de valises.

Comme d’habitude chez les Chinois en général et chez Zontes en particulier, le niveau d’équipement est impressionnant : shifter (up seulement), système de détection des angles morts avec signaux dans les rétroviseurs, caméra avant et arrière avec une capacité de stockage de 128 Go, démarrage et ouverture du réservoir sans clé, modes de conduite, connectivité 4G, GPS et Bluetooth, bulle réglage électriquement, poignées chauffantes, ports USB A et C avec charge rapide pour Samsung, Huawei et Apple.

Avec un réservoir de 22 litres, elle devrait être particulièrement apte à tailler la route. Et vous avez vu le tarif ?

Zontes 703F : L’essentiel

• Nouveau moteur 3-cylindres, 699 cm3

• Gros niveau d’équipement

• Trois versions

• Tarif combatif !

Prix : environ 8 000 euros (version Rallye)

Disponibilité : 1er trimestre 2025