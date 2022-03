Les scooters de moyenne cylindrée sont largement représentés par Honda et son Forza, le Burgman de Suzuki et le X-Max de chez Yamaha. Le Zontes 310 M pourra-t-il leur faire de l’ombre ?

Le 310M Zontes se démarque-t-il des autres scooters ?

Le constructeur chinois a misé sur un look atypique. L’avant du scooter se dote de deux larges prises d’air et d’un éclairage à LEDS assez original. Pour la partie électronique, le 310 M reçoit un pare-brise à réglage électrique, un démarrage sans clé, une instrumentation numérique couleur, des prises USB dont une à charge rapide, un support de pré-installation pour la fixation du smartphone et des capteurs de pression des pneus. Le scooter peut accueillir deux casques jets ou un intégral sous sa selle.

Coté moteur, le monocylindre de 309 cm³ affiche 33,3 ch à 7 500 trs/min pour 32 Nm de couple à 5500 tr/min. Des données supérieures à celles de ses concurrents directs, sachant que le scooter ne pèse que 162 kg. Zontes annonce une consommation de 3,2 l/100 km pour un réservoir de 12 litres, ce qui rendrait le scooter apte à parcourir environ 400 km.

Côté tarif, là aussi, le scooter se démarque de de la concurrence en s’affichant à 4 290 €.