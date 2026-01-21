Ce mardi 20 janvier, les députés et sénateurs de la Commission Mixte Paritaire (CMP) se sont accordés pour la suppression des ZFE, mesure visant à restreindre la circulation des véhicules dit "polluants" dans les agglomérations. Ceci fait suite au projet de loi de la simplification économique, dans lequel les députés avaient voté contre les ZFE, à l’assemblée nationale le 28 mai 2025.

Malgré une tentative de compromis (maintien des ZFE à Paris et Lyon), la suppression pure et simple des ZFE - dans sa forme actuelle - dans toutes les agglomérations françaises a été maintenue par 10 voix contre 4.

Vigilance

Si la nouvelle est de bon augure contre cette bombe anti-sociale, ne crions pas victoire trop vite. Le texte définitif issu de la CMP doit encore être adopté, à l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026, et au Sénat le 29 janvier 2026. Sans oublier que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer le texte, car éloigné de l’intitulé de ce projet de loi (on parle de "cavalier législatif"). Enfin, notons que cela va à l’encontre des obligations dictées par Bruxelles envers les états membres de l’Union européenne sur la qualité de l’air.



La FFMC était par ailleurs restée prudente en qualifiant la précédente avancée de "victoire d’étape", en précisant que "rien n’est encore gagné : l’amendement peut être retoqué dans la suite du processus." À suivre.

