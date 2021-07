La liberté de circuler en véhicule thermique est remise en cause avec les ZFE. Si l’étau se resserre en France, c’est également le cas dans d’autres métropoles européennes, comme en Angleterre ou en Italie.

En vue d’élaborer une base de données sur le regard et les éventuels choix des motocyclistes européens face à des mesures de plus en plus fortes, la FEMA lance un sondage en ligne.

« Il est parfois de ces questions que nous n’aimons pas nous poser. C’est le cas avec ce sondage proposé par la FEMA ! En effet, il part d’une hypothèse que nous ne voulons pas envisager, à savoir l’interdiction future des moteurs thermiques !, commente la FFMC. C’est pourquoi nous n’avons pas la possibilité de répondre que nous préférons garder nos motos actuelles, même si c’est le cas ! Le but est bien d’envisager le pire et ce que nous ferions SI ça arrivait... Et bien entendu, nous continuons à nous battre pour que ça n’arrive pas !! »

L’enquête porte sur dix points, tels que l’achat d’une moto récente pour se conformer aux normes antipollution en vigueur, l’acquisition d’une moto électrique ou encore le choix d’un autre mode de transport.

Si l’orientation du sondage envisage le "pire", comme le bannissement pur et simple des deux-roues thermiques dans les ZFE, on peut toutefois regretter l’absence d’options de réponses supplémentaires afin de retranscrire d’autres attentes et choix majoritaires.

Disponible en douze langues, le sondage sera en ligne jusqu’au 9 août 2021.