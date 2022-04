Aux cotés de la FFMC (Fédération des Motards en Colère), motardes et motards s’unissent face aux ZFE dans toutes les métropoles françaises. Récemment, un millier de motos se sont retrouvées à Rouen afin de fustiger ces mesures. Du coté de Toulouse, le 12 mars dernier, ce sont les motos des Templars on the Road et de la FBF (Fédération des Bikers de France) qui ont bloqué le périphérique de la métropole en signe de protestation. Une première étape franchie vers le terrain juridique.

Face à la ZFE toulousaine, un recours est déposé au tribunal administratif

Dans un second temps, le groupe des Templars on the Road concrétisent leur lutte en déposant un recours. « On fait un recours devant le tribunal administratif de Toulouse pour l’annulation de ce décret ZFE. Ce ne sont pas que les bikers qui se dressent devant ce projet, mais tous les automobilistes », explique le président des Templars.

L’association motarde est soutenue par Maitre Cabrol, engagé en vue d’annuler la ZFE du centre ville de Toulouse. « La procédure de concertation des ZFE est très insuffisante. Personne n’était au courant. C’était très confidentiel, explique l’avocat. Ensuite, l’interdiction générale et brutale de certains véhicules en 2025 est très inégalitaire et va placer beaucoup de foyers en difficulté ».

Le recours est officiellement déposé cette semaine. La décision du tribunal administratif sera prononcée d’ici quelques mois et pourrait faire jurisprudence.

Source : ladepeche.fr

Crédit photo : page Facebook des Templars on the Road