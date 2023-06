Et de 5 pour la Yamaha Ténéré 700 ! La firme japonaise dévoile la 5ème déclinaison de son trail - 6 Ténéré au catalogue en comptant la version standard -, en hommage à son passé sportif au Paris-Dakar. Proche de la World Raid (voir notre essai), la World Rally est présentée comme la version ultime de la Ténéré. Elle s’habille d’une livrée unique (Trophy Blue) en référence aux couleurs de la machine pilotée par Stéphane Peterhansel en 1993.

Stéphane Peterhansel, en compagnie de son ancienne Ténéré de 1993 et de la nouvelle Yamaha Ténéré 700 World Rally

En plus d’un échappement slip-on exclusif signé Akrapovic, elle se pare de nombreux équipements calibrés pour le tout-terrain, hérités de la World Raid : double réservoir (23 litres de contenance), selle plate "rallye" en deux parties, fourche KYB à fort débattement (230 mm), amortisseur de direction Öhlins réglable, amortisseur arrière à cartouche (220 mm de débattement) et grips de réservoir.

Coté techno, la moto est toujours équipée d’un compteur TFT connecté de 5 pouces et d’un ABS ajustable sur 3 modes. Du reste, on retrouve le fameux bicylindre CP2 de 689 cm3 développant 74 ch et 68 Nm de couple, suffisamment performant pour barouder sur routes et chemins.

La nouvelle Yamaha 700 World Rally débarquera ce mois de juin en concession au tarif de 14 299 euros, soit 1300 euros de plus que la version World Raid.