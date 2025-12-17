Yamaha Ténéré 700 Rally 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre CP2, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Quatre temps

Cylindrée : 689 cm³

Puissance maximale : 73,4 ch à 9 000 tr/min / 35,0 kW (47,6 ch) à 8 000 tr/min (A2)

Couple maximal : 68 Nm à 6 500 tr/min

Transmission : Six vitesses

Transmission finale : Chaîne

Consommation de carburant : 4,3 l/100 km

Partie cycle :

Cadre : double berceau, Poutre en tube d’acier

Angle de chasse : 27º

Chasse : 105 mm

Suspension avant : Fourche télescopique inversée de 43 mm de diamètre

Suspension arrière : biellettes de suspension, Bras oscillant

Débattement avant : 230 mm

Débattement arrière : 220 mm

Frein avant : Double disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique

Frein arrière : Simple disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique

Pneu avant : 90/90 - 21 M/C 54V

Pneu arrière : 150/70 R 18 M/C 70V

Dimensions :

Longueur hors tout : 2 370 mm

Largeur hors tout : 935 mm

Hauteur hors tout : 1 490 mm

Hauteur de selle : 910 mm

Empattement : 1 595 mm

Garde au sol minimale : 255 mm

Poids tous pleins faits : 210 kg

Capacité du réservoir d’essence : 16 l

Capacité du réservoir d’huile : 3 l

Prix : 12 399 euros

Aprilia Tuareg 660 Rally 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre parallèle, 4 valves par cylindre, système de refroidissement liquide

Ride-By-Wire

Cylindrée : 659 cm3

Puissance max : 80 Ch (59 kW) @ 9 250 tr/min

Couple max : 70 Nm @ 6 500 tr/min

Transmission : 6 vitesses

Partie cycle :

Embrayage : Embrayage humide multidisque avec système de glissement mécanique

Cadre : Châssis à double poutre en aluminium

Suspension avant : Fourche USD Off-road Kayaba Ø 43 mm ajustable, débattement de 240 mm

Suspension arrière : Mono-amortisseur Off-Road Kayaba, ajustable, débattement de 240 mm

Frein avant : Double disque flottant de Ø 300 mm, étriers Brembo

Frein arrière : Disque de Ø 260 mm, étriers Brembo

Roue avant : Roue à rayons très résistante 21" x 1.85" avec chambre à air

Roue arrière : Roue à rayons très résistante 18" x 4.00" avec chambre à air

Dimensions et poids :

Hauteur de selle : 913 mm

Longueur : 2220 mm

Largeur : 965 mm

Empattement : 1525 mm

Réservoir : 18 litres

Poids : 199 Kg (en ordre de marche)

Prix : 13999 euros