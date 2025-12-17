Yamaha Ténéré 700 Rally 2026 : fiche technique
Moteur :
Type : Bicylindre CP2, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Quatre temps
Cylindrée : 689 cm³
Puissance maximale : 73,4 ch à 9 000 tr/min / 35,0 kW (47,6 ch) à 8 000 tr/min (A2)
Couple maximal : 68 Nm à 6 500 tr/min
Transmission : Six vitesses
Transmission finale : Chaîne
Consommation de carburant : 4,3 l/100 km
Partie cycle :
Cadre : double berceau, Poutre en tube d’acier
Angle de chasse : 27º
Chasse : 105 mm
Suspension avant : Fourche télescopique inversée de 43 mm de diamètre
Suspension arrière : biellettes de suspension, Bras oscillant
Débattement avant : 230 mm
Débattement arrière : 220 mm
Frein avant : Double disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique
Frein arrière : Simple disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique
Pneu avant : 90/90 - 21 M/C 54V
Pneu arrière : 150/70 R 18 M/C 70V
Dimensions :
Longueur hors tout : 2 370 mm
Largeur hors tout : 935 mm
Hauteur hors tout : 1 490 mm
Hauteur de selle : 910 mm
Empattement : 1 595 mm
Garde au sol minimale : 255 mm
Poids tous pleins faits : 210 kg
Capacité du réservoir d’essence : 16 l
Capacité du réservoir d’huile : 3 l
Prix : 12 399 euros
Aprilia Tuareg 660 Rally 2026 : fiche technique
Moteur :
Type : Bicylindre parallèle, 4 valves par cylindre, système de refroidissement liquide
Ride-By-Wire
Cylindrée : 659 cm3
Puissance max : 80 Ch (59 kW) @ 9 250 tr/min
Couple max : 70 Nm @ 6 500 tr/min
Transmission : 6 vitesses
Partie cycle :
Embrayage : Embrayage humide multidisque avec système de glissement mécanique
Cadre : Châssis à double poutre en aluminium
Suspension avant : Fourche USD Off-road Kayaba Ø 43 mm ajustable, débattement de 240 mm
Suspension arrière : Mono-amortisseur Off-Road Kayaba, ajustable, débattement de 240 mm
Frein avant : Double disque flottant de Ø 300 mm, étriers Brembo
Frein arrière : Disque de Ø 260 mm, étriers Brembo
Roue avant : Roue à rayons très résistante 21" x 1.85" avec chambre à air
Roue arrière : Roue à rayons très résistante 18" x 4.00" avec chambre à air
Dimensions et poids :
Hauteur de selle : 913 mm
Longueur : 2220 mm
Largeur : 965 mm
Empattement : 1525 mm
Réservoir : 18 litres
Poids : 199 Kg (en ordre de marche)
Prix : 13999 euros