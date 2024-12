C’est la référence du scooter sportif et statutaire, ceci depuis près de 25 ans : le TMAX, le scooter inventé par Yamaha pour « ceux qui n’aiment pas les scooters », cartonne dans tous les segments du jeu. Souvent copié, jamais égalé, il ne peut que s’améliorer à la marge tellement la copie originelle était bien conçue.

C’est le cas de la mécanique, que Yamaha souhaite conserver comme étant naturellement A2. Le bicylindre vertical se plie donc à la norme Euro 5+ et conserve ses 47,5 chevaux et 55 N.m de couple , mais la puissance est désormais délivrée 500 tr/min plus bas, soit à 7 000 tr/min. La sonorité, l’embrayage et les bruits d’admission auraient été revus sur ce millésime 2025.

Côté électronique, il adopte désormais une centrale inertielle qui lui permet d’additionner à son ABS une fonction qui gère le freinage sur l’angle. Enfin, un œil expert aura remarqué une légère évolution esthétique de la face avant, tandis que l’écran TFT couleur de 7 pouces gagne en connectivité, avec l’application Yamaha MyRide, qui lui permet de faire monter un GPS à l’écran.

Fidèle à son habitude, le TMAX en offre encore plus en finition Tech MAX, et ce sera encore le cas en 2025 : les heureux propriétaires bénéficieront alors d’un TPMS (contrôle de la pression des pneus), d’une bulle réglable électriquement, du chauffage sur la selle et les poignées, d’un régulateur de vitesse, de commodos rétroéclairés et d’une suspension arrière réglable. Le Tech MAX, c’est palace !