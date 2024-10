Comme on l’a vu il y a quelques jours, Yamaha reserve sa R1 2025 pour une usage piste. Une décision qui pourra en étonner plus d’un, mais les normes Euro 5+ ont eu raison de la célèbre sportive 4 cylindres. Mais qu’à cela ne tienne, puisque Yamaha semble miser sur une nouvelle R9, propulsée par son 3 cylindres CP3 (119 ch à 10 000 tr/min et 93 Nm s à 7 000 tr/min). Une variante "moderne" de la XSR900 GP donc, pour garnir son catalogue de sportives homologuées route.

Pour rappel, la XSR900 GP - basée sur la Yamaha MT-09 - dispose de carénages, de demi-guidons et d’un nouveau bras oscillant avec empattement rallongé de 50mm. Le cadre en aluminium rigidifié lui permet d’atteindre les 200 kg tous pleins faits. Les suspensions KYB réglables, les pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23 et l’aérodynamique étudiée finissent de parfaire ses vocations sportives. Avec ces specs, nul doute que la Yamaha R9 saura faire loucher les pistards !

Rendez-vous le 9 octobre prochain pour découvrir la potentielle Yamaha R9, "L’aube d’une nouvelle ère" d’après Yamaha !

Yamaha XSR900 GP 2024 : notre essai