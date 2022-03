Avec ses scooters, Yamaha est indéniablement l’un des rois de la mobilité urbaine. Mais quid du segment électrique ? Outre le Yamaha EMF, pas grand chose ! Ceci dit, la firme a récemment communiqué son souhait d’offrir une nouvelle gamme de deux-roues électriques. Dans le lot, on trouve le Yamaha NEO’s, un équivalent 50 cm3 destiné au marché européen.

Yamaha NEO’s électrique : moins de bruit et un entretien facile

Point de transmission par chaine ou par courroie, puisque le scooter reçoit une transmission directe. L’avantage ? Moins de bruit (55 dB à 7 mètres) et moins de perte de puissance. Même topo pour les pneumatiques, étudiés spécialement pour le scooter. Ils limiteraient les bruits roulements sur la chaussée.

Le boitier MCU (gestion électronique de la puissance) est situé dans le monobras. Le moteur "brushless" quant à lui, est logé dans le moyeu de la roue arrière. Il serait démontable avec aisance pour assurer l’entretien. Un avantage, surtout au vu des flottes d’entreprises de livraisons qui les mettent à rude épreuve.

Yamaha Neo’s électrique : une autonomie encore limite

A l’instar du Piaggio One, la batterie lithium-ion (50,4 V/19,2 Ah) de 8kg est amovible et se loge sous la selle. Un socle supplémentaire permet d’en accueillir une deuxième. Coté emport, l’espace peut accueillir un casque jet et quelques effets, à condition de n’avoir qu’une seule batterie installée.

Disposant de 37 km d’autonomie contre 68 km avec deux batteries, le scooter se réserve exclusivement aux petits déplacements urbains. Cependant, si la batterie montre des faiblesses, la puissance est automatiquement limitée afin d’amoindrir le risque de pannes. Pour une charge pleine sur une prise domestique, 8h seront nécessaires.

Comme la plupart des scooters électriques du marché, le Yamaha NEO’s offre deux modes de conduite : Standard (40 km/h de vitesse max) et Eco (35 km/h). Au regard du maximum autorisé pour les 50 cm3 (45 km/h), cela peut décevoir ! Une version "1.5" offrant plus de puissance est-elle dans les cartons ?

Prévu pour cet été dans deux coloris, le Yamaha NEO’s débarquera en concession au tarif de 3199 euros.