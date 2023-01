Nous sommes nombreux à installer des tampons ou roulettes de protection sur nos motos, notamment pour protéger le moteur des chocs lors des chutes à basse vitesse. Mais Yamaha cherche plutôt la protection "électronique" en développant le système AMSAS (Advanced Motorcycle Stability Assistance System).

Si l’on peut parfois regretter la multiplication des assistances et aides électroniques depuis plusieurs années (l’augmentation tarifaire s’en ressent !), voyons ce que nous propose le système qui tend à faciliter la maitrise de son véhicule.

Yamaha AMSAS : une stabilisation automatique de la moto

À basse vitesse et ce, dans toutes les situations routières, le AMSAS vise à stabiliser la moto et le motard. Des capteurs envoient des signaux à la centrale inertielle IMU 6 axes, agissant sur la direction et le train avant avec des impulsions sur le châssis et un calibrage au guidon. Ainsi, la moto reste droite jusqu’à 5 km/h, sans déséquilibre. Au-dessus des 5 km/h, le système se désactive pour profiter de la stabilité naturelle de roulage. Bien qu’elle soit en phase encore en phase d’essai, Yamaha souhaiterait intégrer cette technologie - si elle s’avère efficiente et utile en situation réelle - sur une partie de sa gamme de motos d’ici plusieurs années. Par ailleurs, Honda et BMW semblent également travailler sur ce créneau de développement.