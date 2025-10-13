Venus des 4 coins de France, mais aussi d’Angleterre et de Belgique, ces amoureux de la marque anglo-indienne se sont offerts quelques jours de balades, de découvertes, de dégustations, de rencontres, d’amitiés et de franches rigolades.

Nadine, presque une étape locale pour cette Ariégeoise mais grande rouleuse, elle a posé ses roues dans divers pays du monde à moto. Son tout dernier voyage au printemps, l’Iran, en passant seule par la route via la Turquie, Boukistan etc. C’est un régal de l’écouter.

Au départ du camping "le Micocoulier" à Sorède (66) les participants n’ont pas eu peur d’effectuer des balades à + de 300 kms jours en Catalogne Nord et Sud, des paysages fantastiques, en partant du niveau zéro de la mer à plus de 1500 mètres d’altitude par des routes étroites (des RAB (Routes à Bullet)) voire même de la piste.

Arrivée au site de Sant Quirze de Colera (ESP) accessible que par la piste où se trouve un monastère et un bar/restaurant dans une ancienne bergerie

Des restos le midi et auberge Espagnole le soir au camping (plus facile pour discuter avec un verre à la main, les tentes ou mobil-homes ne sont qu’à quelques mètres).

Les étroites gorges de Galamus juste à la Frontière des Pyrénées Orientales et l’Aude

