CFMoto 700 MT 2025 : fiche technique et prix

Moteur :

Type de moteur : Bicylindre en ligne, 4 temps

Refroidissement : Liquide

Cylindrée : 693 cc

Puissance : 67 cv (49 kw) à 9000 tr/min

Couple : 60 N.m à 7250 tr/min

Boite de vitesses : 6 rapports

Accélérateur : Mécanique

Consommation : 4,8 l/100 kms

Émission de CO2 : 115 g/km

Dimensions et poids :

Longueur x Largeur x Hauteur : 2584 x 880 x 1398 mm

Empattement : 1418 mm

Garde au sol : 170 mm

Hauteur de selle : 840 mm

Capacité du réservoir : 18 l

Poids : 220 kg

Châssis et freins :

Frein avant : Double disque, J.Juan

Frein arrière : Simple disque, J.Juan

Pneumatique avant : 120/70 R17

Pneumatique arrière : 160/60 R17

Aide à la conduite : ABS

Equipement de série :

Système de clé : Mécanique

Phares et feux : LED

Clignotants : LED

Tableau de bord : TFT 5"

Connectique : Prise USB type A et C

Prix : 6 990 euros