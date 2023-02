Les constructeurs chinois avancent à grands pas avec des machines de plus en plus qualitatives. Pour s’en convaincre, il suffit d’essayer les dernières CFMoto ou de constater le succès de la Zontes ZT 125 dans nos contrées ! C’est d’ailleurs sur le segment des petites cylindrées éligibles au permis A1 que Voge entend bien s’imposer avec sa 125 R. Proposée à un tarif en deçà des références japonaises que sont les Yamaha XSR 125 et Honda CB125F, elle porte de nombreux atouts pour qui veut se mouvoir avec facilité en cycle urbain.

Voge 125 R : une Yamaha MT-125 pour 2200 euros de moins ?

Avec son look résolument moderne, la Voge 125 R foule les terres battues par la Yamaha MT-125. Sauf que la petite chinoise est proposée au tarif de 3 495 euros, soit 2204 euros de moins que sa rivale japonaise (5 699 euros) ! Alors certes, la Yamaha est mieux équipée, mais cet argument tarifaire pourrait faire tourner le vent à l’avantage de Voge.

La Voge 125 R est propulsée par un monocylindre à refroidissement liquide développant 14,95 chevaux à 9 500 tr/min pour 12 Nm de couple à 8 000 tr/min. La moto profite d’une boite 6 rapports, d’un poids de 128 kg à sec et d’une selle perchée à 795 mm. Son réservoir de 10 litres devrait offrir une excellente autonomie pour les trajets urbains et périurbains.

Coté freinage, la Voge 125 R reçoit un disque de 275 mm pincé par un étrier double pistons à l’avant et un disque de 220 mm mordu par un étrier simple piston à l’arrière. L’ensemble est secondé par un système ABS avant et arrière et par des durites aviation.

La partie cycle de la moto n’est pas en reste, en témoignent ses jantes aluminium de 17 pouces, sa fourche inversée et son mono-amortisseur arrière réglable en précharge.

Électroniquement, la Voge 125 R est également bien servie : écran LCD affichant vitesse, compte-tours et témoin de rapport engagé, port USB et éclairage halogène / LED.

La Voge 125 R débarquera en concession à partir de la 2ème quinzaine du mois de Mars 2023 dans des coloris noirs ou bleus.