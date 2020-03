La pièce secrète, la salle aux trésors... On l’appellera comme on voudra. Ce petit musée personnel renferme tout simplement l’histoire de Valentino Rossi, l’un des plus grands pilotes moto de ces trente dernières années.

Sur quatre vidéos, Valentino nous retrace son parcours de pilote - notamment en partenariat avec la marque Dainese -, puis nous présente ses combinaisons, casques et bottes l’ayant accompagné au fil de ses 25 ans de carrière. Tout sourire et le regard emprunt de nostalgie, il raconte l’histoire de ces objets, l’expérience vécue avec ceux-ci et une foule d’anecdotes sur son parcours.

Nous vous laissons le plaisir de ces 45 minutes en compagnie du Doctor à travers les quatre épisodes à visionner ci-dessus ((sous-titrés en français).