Peugeot Metropolis, Yamaha Tricity... Chaque firme tente de détrôner le roi du scooter 3-roues, le Piaggio MP3. Et c’est désormais Kymco qui entre dans l’arène avec son CV3 550 (lire notre essai complet).

Kymco CV3 550 : et s’il était meilleur que le Piaggio MP3 ?

Le 3-roues Kymco, en plus d’être qualitatif et proche d’un scooter GT, est équipé d’un bicylindre de 550 cm3. C’est de fait le scooter le plus puissant (50 ch !) et le plus souple de la catégorie. En revanche, sur certains points, le scooter aura potentiellement du mal à faire de l’ombre au nouveau Piaggio MP3 HPE 530... ou pas ? Philippe nous en dit plus en vidéo.