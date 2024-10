Au Team Rabbit Moto d’Illies, on est comme ça. Un anniversaire, ça se partage. Alors, les adhérents se sont mobilisés pour offrir un beau plateau de mécaniques en tout genre et passer une belle journée sous le soleil d’automne.

Ici, on échange, on partage les bons plans, on répare...

Toute la journée, les passionnés de mécanique sont venus écouter de la musique, danser country, déguster autour du barbecue et surtout parler mécanique autour des machines, tout en n’oubliant pas de dégommer les pistons lors des balades auto et moto.

Une diversité pour un chouette plateau mécanique

Toute une époque dans ce cyclo détourné de sa fonction

Quand on fait parler Micky, Pascal et David, les 3 potes aux guidons de leurs imposants trikes, il sont intarissables. 3 trikes, 3 modèles bien différents motorisés par un moteur de Ford Focus, d’Aprilia et de Cox.

Rouler en trike, un état d’esprit...

Sur leurs 3 roues, ils tracent la route par tous les temps pour des balades du week-end, des road-trips ou des participations à des concentrations. Pour Pascal, tout sourire, l’ambiance est là et il est en pôle position pour partir se balader dans la belle campagne des Weppes.

Benoît, des Bielles d’Aloeu présentait sa Monet Goyon 1927, la moto exposée la plus ancienne

Lionel est un président heureux. Les associations voisines ont répondu présent. Les Bielles d’Aloeu, le ChtiCubes des Weppes, la Radio Kiqincoup, la FFMC 59.... et le public venu découvrir au village les belles mécaniques d’un jour.

Les amis des Bielles d’Aloeu étaient venus avec une belle collection de Mustang

Car du Solex à la Mustang, des 2, 3 et 4 roues, la diversité était de mise. Anciennes, customs, hot-road Cox, préparations diverses... ont été exposés tandis que la bourse de pièces et la porte ouverte de l’atelier offrait un excellent moment de convivialité. Le club country voisin de Bruay-la-Buissière a fait le spectacle. Une réussite qui appellera d’autres événements, sorties et roulages en préparation.