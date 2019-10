Petit mais costaud

Les dimensions minimalistes du nouveau radar Vega Smart 2HD (290 mm de large x 127 mm de haut x 235 mm de profondeur pour un poids de 5,5 kg) ont bien des avantages. Non seulement elles le rendent difficilement repérable, et ce d’autant plus qu’il est positionné en hauteur, mais elles facilitent également son déplacement. Il devient ainsi enfantin de varier les zones de contrôle en arrimant le boitier à tel ou tel mobilier urbain, lampadaire de préférence afin de le raccorder électriquement.

Déjà opérationnel

Déjà déployé dans deux communes d’Île-de-France (Juvisy-sur-Orge et Le Kremlin-Bicêtre), où nos confrères d’Auto Plus les ont repérés, cette merveille de miniaturisation made in italia est un produit de la société Tallile. Sa face avant se distingue par la présence de deux blocs optiques : le premier photographie l’infractionniste, le second scanne sa plaque grâce à son module Lapi (Lecteur automatique de place d’immatriculation). Enfin, un flash composé de 12 leds permet au Vega Smart 2HD d’être aussi efficace au cœur de la nuit qu’en plein jour. Il peut également, avec un module optionnel, reconnaître la marque, la couleur et le modèle d’un véhicule. Enfin, une connexion 4G lui permet de transmettre ces précieuses données à un agent de police municipale qui se chargera de déterminer s’il y a ou non infraction avant d’envoyer l’éventuelle contravention.

Polyvalent

Les Vega repérés par nos confrères se chargent, pour commencer, de contrôler les usagers qui circulent en sens interdit ou ceux, hors gabarits, qui empruntent une voie interdite aux plus de 3,5 tonnes. Et il ne s’agit là que d’un aperçu de ses capacités puisque ce module serait également susceptible de contrôler les arrêts minute qui s’éternisent, le respect des stops, des feux rouges ou encore des voies de circulation réservées au covoiturage (par comptage des occupants dans les voitures). Last but not least, le Vega Smart 2HD - fort de sa lecture automatique de plaques - est évidemment une arme redoutable pour faire respecter les restrictions de circulation liées aux vignettes Crit’Air. Evidemment Paris est sur les rangs. La capitale, toujours selon nos confrères d’Auto Plus, envisagerait l’installation de radars de ce type sur son périphérique, à raison d’une unité de contrôle par kilomètre d’asphalte.