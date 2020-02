Sur certains axes, il est clair que les piétons risquent leur vie, même sur un passage clouté. En 2018, 475 sont décédés en France. Le manque de luminosité et la mauvaise visibilité pour les usagers de la route sont régulièrement mis en cause. La multiplication de ces drames – comme cette personne âgée, fauchée en Haute-Garonne - incite les conseils départementaux à prendre ce problème à bras le corps.

LED-ification des passages piétons

Le système « Flowell » - imaginé par le groupe français Colas - permet d’illuminer les passages piétons lorsque le feu tricolore passe au rouge, favorisant une meilleure visibilité des marquages au sol, nuit et jour.

Boussens, une petite ville de la région de Haute-Garonne, va expérimenter ce dispositif sur un axe dangereux : la route départementale 817, une ancienne nationale au trafic dense au quotidien.

La commune et le conseil départemental devront tout de même investir 50 000 euros pour ce dispositif. Cette somme inclue une étude comportementale des usagers en temps réel. L’option « Retour vers le Futur » - capteurs pedotactiles et détection par caméra thermique ou par infrarouge - n’a pas été retenue par Boussens.

Cette initiative sera-t-elle plus pertinente et efficace que les fameux passages piétons en relief ? L’avenir nous le dira.

Entre chien et loup

Nous sommes nombreux à lutter de nuit pour repérer ces marquages, avec en sus, des obstacles fixes peu visibles, des lignes effacées et des feux aveuglants à contre sens. Et quand l’orage s’en mêle... Dans ces situations, il est difficile de parfaitement identifier les autres usagers de la route. Ce scénario bien connu est source de fatigue, surtout pour les deux-roues.

Marquage au sol du futur

Techniquement, « Flowell » propose des dalles de leds à faible consommation, encapsulées dans un substrat multi-couches. Reliées à des bornes de pilotages et au réseau électrique, ce revêtement conserve, pour le plus grand bonheur des motards, la rugosité d’une couche classique de roulement. Elles supportent les dilatations thermiques et la charge intense des véhicules.

Ce système à leds - encore expérimental - n’est pas uniquement susceptible d’améliorer la sécurité des passages piétons. Il peut également être intégré sur d’autres marquages au sol. Ainsi il permettrait de structurer, de sécuriser et de fluidifier le trafic nocturne sur les routes dangereuses.

D’autres fonctionnalités peuvent être mises en place, selon le budget disponible. Ainsi, il est envisageable de modifier en temps réel les voies de circulation, ou encore de créer un dépose-minute temporaire aux abords des écoles ou de remplacer une place de livraison diurne par un stationnement nocturne. Il est aussi possible de modifier l’affectation d’une voie de circulation selon les horaires ou la densité du trafic.

Un tel système permettrait aux collectivités de mieux exploiter leurs infrastructures au profit d’un meilleur partage de la route.

Flowell nécessite encore beaucoup d’expérimentations pour convaincre. Mais cette approche a le mérite d’essayer d’endiguer la mortalité routière en offrant aux usagers des conditions de circulation optimales plutôt qu’en stigmatisant « leurs mauvais comportements ». En outre, remodeler l’espace urbain à l’aide de leds et non à coups de pelleteuses a bien des avantages en terme de budget et de qualité de vie pour les riverains.

A suivre.