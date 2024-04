Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril 2024, un centre de contrôle technique a été incendié à Elne, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales (66). L’accueil et l’ensemble du matériel informatique du centre ont été pris pour cible, causant une perte matérielle d’une dizaine de milliers d’euros.

Aidé par l’intervention des pompiers, le responsable du centre a identifié des pneus de motos garnis de chiffons. Des éléments qui auraient servi de déclencheur de l’incendie. Une enquête est ouverte par la gendarmerie locale.

Des motivations encore inconnues

Si le lien entre cet incendie criminel et le passage en force du contrôle technique moto peut sembler évident, il ne faut pas céder aux amalgames. Une conclusion soutenue par Robert Bassos directeur de la chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées-Orientales, à nos confrères de France 3. Car pour l’heure le mobile de cet acte reste indéterminé.

Pour enrayer toute polémique, la FFMC a immédiatement communiqué qu’elle "ne cautionnera en rien les attaques aux biens et aux personnes. La FFMC agit légalement, en faisant des manifestations encadrées et déclarées, sans violence (...) Elle a introduit plusieurs recours et lancé une campagne de boycott des centres de contrôle technique et condamne ces actes de violence ".

Crédit photo : France 3 Régions