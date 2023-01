Ce sont des documents à destination des concessionnaires américains qui ont permis de prendre connaissance de quelques-unes des nouveautés que la firme américaine a prévue de dévoiler le 18 janvier. Ainsi, une petite semaine avant, nous sommes déjà en mesure de vous donner quelques indices, certains relativement sûrs, d’autres sous forme de supposition...

Breakout 117, Electra Highway King pour les grosses...

Ainsi, le sculptural Breakout pourrait faire son retour dans la gamme, cette fois-ci équipé du moteur Milwaukee-Eight 117 (1923 cm3), dont nous avions pu apprécier le punch et le velouté à l’été dernier, lors de la sortie de la rédaction de Moto Magazine. Par rapport à la photo d’illustration, le Breakout 117 risque d’avoir le moteur traité en noir, pour un total look badass !

De même, une "Electra Highway King" a été vue sur des listings de 2023. Animée par le moteur 114, elle pourrait reprendre une livrée historique des Harley d’époque.

Nightster S et X350RA pour les petites ?

On notera que le Nighster 975 (voir notre essai) ne figure plus, actuellement, sur le site internet de Harley-Davidson France. Il faut dire que la moto, pourtant agréable à rouler, ne semble pas connaître le même succès que l’ancienne génération des Sportster. Du coup, sera t’elle remplacée par un Nightster S qui figure sur le planning 2023. En gros, elle dispose d’une selle biplace, d’un garde-boue et feu arrière différents, de roues à bâton en aluminium coulé.

Enfin, le marché américain semble se préparer à l’arrivée de la X350RA, une Harley-Davidson conçue en Chine dans le cadre du partenariat avec QiangJiang. Son bicylindre en ligne de 350 cm3 développe en réalité 23 chevaux, ça aussi, c’est une autre info. Toutefois, les perspectives de la voir en Europe sont quasi nulles.

Allez, on reparle de tout cela le 18, avec plus de détails. Sinon, vous en pensez quoi, de ces prochaines nouvelles Harley ?