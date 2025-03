La mode des motos Enduro (et supermotard ?) serait-elle sur le point d’être relancée ? Entre Suzuki et sa nouvelle DR-Z4 et maintenant Triumph avec ses TF 250-E et TF 450-E, il y a de quoi se poser la question ! 2 ans après la TF 250-X orientée MX, Triumph s’attaque à l’Enduro, épaulé par les pilotes champions du monde Ivan Cervantes et Paul Edmondson. Sans surprise, ces deux motos Enduro britanniques sont des déclinaisons des TF 250-X et TF 450-RC.

Homologation route oblige, les deux monocylindres à refroidissement liquide sont revus pour délivrer une courbe de couple et de puissance plus équilibrée jusqu’à mi-régime. Ils sont associés à un embrayage Exedy 6 rapports, de nouvelles soupapes en titanes et des pistons en aluminium. Les données sont encore timides ; on sait juste que la TF 250-E est mue par 42,3 ch pour 27,8 Nm de couple. Deux modes moteurs sont proposés, avec des cartographies téléchargeables en supplément via l’application dédiée.

Une partie cycle de compét’

Le cadre en aluminium des deux motos a également été revu : plus léger, plus rigide avec un meilleur centre de gravité, il devrait maximiser l’agilité des machines dans toutes les situations. Il est suspendu par une fourche inversée KYB ajustable et un amortisseur à tringlerie entièrement réglable. Le bras oscillant gagne une nouvelle géométrie spécifique à l’enduro.

L’équipement n’est pas en reste, avec un antipatinage adapté à la route et au tout-terrain, un éclairage LED, des comodos rétro-éclairés, un quickshifter dès le deuxième rapport, un freinage signé Galfer et Brembo, un guidon réglable Pro Taper ACF Carbon Core et des jantes à rayons DID DirtStar liées au sol par des pneus Michelin Enduro 2. La hauteur de selle culmine à 955 mm, le réservoir offre 8,3 litres de contenance et le poids tous pleins faits se situe entre 114 et 116 kg se selon la motorisation.

Steve Sargent, Chief Product Officer de Triumph Motorcycles : "Nous entrons sur la scène compétitive de l’enduro avec de nouveaux modèles qui introduisent des avancées de pointe dans la performance et la technologie de l’enduro. Dotés d’un tout nouveau châssis et d’une nouvelle plateforme moteur, les modèles Enduro 2026 sont conçus pour élever les performances, la maniabilité, le confort et la convivialité, répondant ainsi aux divers besoins des pilotes professionnels et amateurs."

Les nouvelles motos Enduro Triumph débarqueront au mois d’avril 2025 au prix de 10 995 euros (TF 250-E) et 11 595 euros (TF 450-E).

Triumph TF 250-E et TF 450-E : fiche technique

Moteur et transmission :

Type Monocylindre : 4 temps DACT

Cylindrée : 249,9 cc

Alésage x Course : 78 x 52.3

Puissance maximale : 42,3 CH

Couple maximum : 27,8 Nm

Boîte de vitesses 6 Vitesses

Partie cycle :

Cadre : Aluminium

Bras Oscillant : Aluminium

Roue avant : 21" x 1.6"

Roue arrière : 18" x 2.15"

Pneumatique avant : 90/90 - 21

Pneumatique : arrière 140/90 - 18

Suspension avant : KYB Fourche 48mm à ressort hélicoïdal, réglage compression/rebond,

300mm de débattement

Suspension arrière : Bobine KYB, réglage de la compression (haute et basse vitesse), réglage du

rebond, course de 313 mm

Freins avant : Simple, 260 disques Galfer, Brembo, 2xØ24 pistons, étrier flottant

Freins arrière : Simple, Ø220 Disque Galfer, Brembo, 1xØ26 pistons, étrier flottant

Dimensions :

Longueur : 2243mm

Largeur : 836 mm

Hauteur de selle : 955mm

Empattement : 1488mm

Angle de chasse : 26.8º

Poids tous pleins faits : 114,2 kg

Cylindrée du réservoir : 8.3 L

Prix : à partir de 10 995 euros