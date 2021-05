Les beaux jours sont là, et les balades et voyages à moto s’organisent ! Alors que Moto Guzzi propose des road trips moto en Italie, en Tunisie et dans les Balkans, Triumph planifie plus de 50 dates en France, réparties en trois catégories : piste, randonnée trail et balade sur route. Tous les roulages - exclusivement réservés aux propriétaires de motos Triumph - seront assurés et encadrés par des professionnels certifiés.



Triumph for the Ride 2021 : du bitume au tout-terrain

Au guidon de votre Triumph, une dizaine de tracés vous permettront de profiter des plus belles routes de France. Parmi les nombreux itinéraires régionaux, on retrouve la Normandie, le Périgord, la Corse et la Provence. Un pack de souvenirs Triumph et des produits locaux seront distribués aux participants. Le tarif de départ est de 59 euros la journée.

Coté trail, les Triumph Tiger sont à l’honneur. Vous en possédez une et vous souhaitez lui faire tâter le hors-piste ? À la bonne heure, car la firme britannique organise de nombreuses sessions off-roads en randonnée ou sur terrain privé. En outre, et histoire de mieux appréhender les parcours, une initiation au tout-terrain est planifiée dès le 5 juin à Dreux. Le tarif minimum indiqué est de 250 euros par jour.

Triumph for the Ride 2021 : des initiations piste

Rouler sur circuit au guidon de votre Speed, Street ou Daytona vous botte ? Triumph n’a pas oublié les pistard(e)s, en témoignent les journées d’initiation au pilotage sur les circuits Paul Ricard et Montlhéry cet été. Un stage de perfectionnement technique est également programmé le 11 septembre prochain. Le tarif minimum affiché est de 280 euros la journée.

Pour découvrir les différentes sessions et réserver vos dates, rendez-vous sur le site officiel Triumph for the Ride.