Après avoir décliné la Speed Triple 1200 RS en version RX, c’est au tour de la 765 RS de recevoir le badge "Roadster eXtreme". Un vibrant hommage à la Street Triple 675 RX de 2015. Elle s’accompagne de la nouvelle Street Triple 765 Moto2 Edition, la plus "racing" des Street à seulement 1000 exemplaires numérotés. De quoi marquer le coup des dizaines de milliers de Street Triple vendues dans le monde depuis 2007 !

Triumph Street Triple 765 RX 2026

La nouveauté technique de la 765 RX, c’est sa fourche Öhlins NIX30 entièrement réglable (115 mm de débattement), couplée à des guidons bracelets et un amortisseur arrière Öhlins STX40. Ce combo offre une ergonomie revue, avec une position de conduite portée sur l’attaque.

Du reste, pas de changement en dehors du look, dont la livrée rouge / grise ornée du logo "RX" évoque la 675 RX d’époque.

La Triumph Street Triple 765 RX arrivera en concession en janvier 2026 au prix 14 195 euros.

Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition 2026

Comme son nom le sous entend, la version Moto2 de la Street 765 se veut "ready to race". A l’instar de la version RX, elle reçoit une fourche Öhlins NIX30, des guidons bracelets et un amortisseur Öhlins STX40.

Mais ce qui distingue cette édition Moto2, ce sont ses multiples détails de fabrications inspirés des Grand Prix. De nombreux éléments sont en fibre de carbone (sabot moteur, flancs, garde-boue). Le logo "Moto2" est gravé sur l’échappement, greffé sur la selle et animé au démarrage de l’écran TFT. L’éclairage arrière est aussi propre à cette variante, en témoigne son feu à lentille transparente.

Limitée à 1000 exemplaires dans le monde, la Street Triple 765 Moto2 Edition sera vendue 15 995 euros à partir du mois d’avril 2026.

Triumph Street Triple 765 RX et Moto2 Edition : fiche technique

Moteur et transmission :

Type : 3 cylindres refroidi par liquide

Cylindrée : 765 cm3

Puissance maximale : 130 ch à 12 000 tr/min

Couple max : 80 Nm à 9 500 tr/min

Embrayage : Multidisque à bain d’huile, anti-dribble

Boîte de vitesses : 6 vitesses

Transmission finale : par chaîne

Châssis :

Cadre : double poutre en aluminium avec boucle arrière en deux parties moulé sous haute pression

Bras Oscillant : En alliage d’aluminium moulé

Roue avant : En alliage d’aluminium moulé à 5 rayons, 17 x 3,5 pouces

Roue arrière : Alliage d’aluminium moulé à 5 branches, 17 x 5,5 pouces

Pneu avant : 120/70 ZR 17

Pneu arrière : 180/55 ZR 17

Suspension avant : Öhlins NIX30, compression et détente réglables, pré-charge réglable. Débattement de 115 mm.

Suspension arrière : Monoshock Öhlins STX40 avec réservoir séparé, compression et détente réglables, et réglage de la pré-charge. Débattement de 131,2 mm.

Freins avant : Double disque flottant de 310 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo Stylema à 4 pistons, OC-ABS, maître-cylindre radial Brembo MCS

Freins arrière : Disque simple de 220 mm, étrier Brembo à piston unique, OC-ABS

Dimensions et poids :

Longueur : 2051 mm

Largeur du guidon : 765 mm

Hauteur sans rétroviseurs : 1051 mm

Hauteur de selle : 839 mm

Empattement : 1397 mm

Angle de chasse : 23,0

chasse : 95,3 mm

Poids tous pleins faits : 188 kg

Capacité du réservoir : 15 litres

Prix : 14 195 euros (RX) / 15 995 euros (Moto2 Edition)