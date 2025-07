Les millésimes 2026 de Triumph arrivent à grands pas. Outre sa nouvelle Speed Triple 1200 RX, le constructeur britannique nous fait patienter avec 12 nouveaux coloris pour quelques unes de ses motos. Sont concernées les Speed 400 et Scrambler 400 X, les Street Triple 765 R et RS, les Tiger 900 GT et Rally, le Scrambler 1200 X et les Rocket 3 Storm R et GT.







Commençons avec les petites néo rétro, les Speed 400 et Scrambler 400 X. La Speed gagne un blanc / noir avec liseré bronze et un nouveau rouge / noir avec liseré gris, tandis que le Scrambler se pare d’un orange métallisé avec bande grise.

Le gros Scrambler 1200 quant à lui, gagne le fameux coloris kaki mat, typique de la marque.





Les Street Triple 765 obtiennent également de nouvelles robes, avec du noir et du rouge pour la Street Triple 765 R et du gris et du bleu façon Dark Side of Japan de Yamaha pour la Street Triple 765 RS.

Du coté des Tiger 900 GT et Rally, le choix est plus conséquent. Du rouge et noir, du noir et jaune fluo et même du blanc et jaune fluo pour la version GT. Les modèles Rally gagnent du blanc / gris et du noir / jaune fluo.

Enfin, les power cruisers Triumph, les Rocket 3 Storm, pourront se vêtir d’orange et de noir (version R) et de noir et de rouge (version GT).

L’ensemble de ces livrées sont d’ores et déjà disponible au catalogue Triumph.