A mi-chemin entre le roadster et la routière, la Tiger Sport 800 nous a fait forte impression. Polyvalente avec son 3 cylindres rageur de 115 ch (Street Triple 765 inside !) et sa partie cycle de bonne facture, elle porte de sérieux arguments pour affronter... la Yamaha Tracer 9, certes, mais pas la Tracer 9 GT ! Triumph corrige le tir pour 2026 en dévoilant sa nouvelle Tiger Sport 800 Tour.

Techniquement la moto, n’évolue pas. Mais coté équipements, cette variante voyageuse de la Tiger Sport 800 change la donne ! On retrouve, montés de série, une béquille centrale, des poignées chauffantes, des protège-mains, une selle confort double et un système de contrôle de pression des pneus (TPMS).

Elle maximise aussi l’emport, avec deux valises de 57 litres greffées à un porte-bagages en aluminium, et un top-case de 49 litres coiffé de deux dosserets, dont la contenance permet d’embarquer 2 casques intégraux.

Ceci s’ajoute aux nombreux équipements techno de la version standard, à savoir un écran connecté TFT, 3 modes de conduite (Sport Road et Rain), un shifter, un contrôle de traction et un ABS en virage.

Les performances de la machine sont domptées par des suspensions Showa réglables et des étriers radiaux quatre pistons (deux disques de 310 mm à l’avant) et un étrier simple piston (disque de 255 mm à l’arrière). Le poids tous pleins faits, bagagerie comprise, est annoncé pour 232 kg.

La Triumph Tiger Sport 800 Tour débarquera en concession en février 2026 au prix de 14 595 euros, soit 2150 euros de plus que la version standard. Elle sera déclinée en bleu/noir et en rouge/bordeaux.

Triumph Tiger Sport 800 Tour : fiche technique

Moteur et transmission

Type : Trois cylindres, 12 soupapes, refroidissement liquide, DOHC

Cylindrée : 798 cm³

Puissance maximale : 115 ch / 113 bhp (84,6 kW) à 10 750 tr/min

Couple maximal : 84 Nm à 8 500 tr/min

Transmission finale : Chaîne X-Ring

Embrayage : Multidisque humide, assisté et anti-dribble

Boîte de vitesses : 6 rapports, Triumph Shift Assist

Châssis :

Cadre : Périmétrique en acier tubulaire

Bras oscillant : Acier embouti bi-bras

Roues : Aluminium coulé 17 x 3,5" (avant) / Aluminium coulé 17 x 5,5" (arrière)

Pneus : 120/70 R17 (avant) / 180/55 R17 (arrière

Suspension avant : Fourche Showa USD 41 mm, réglages détente/compression, débattement 150 mm

Suspension arrière : Mono-amortisseur Showa avec réglage détente et précharge hydraulique déportée, débattement 150 mm

Freins avant : Disques flottants 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, OCABS

Frein arrière : Disque fixe 255 mm, étrier simple piston, OCABS

Instrumentation : Écran multifonction LCD avec TFT couleur intégré

Dimensions et poids :

Longueur : 2182 mm

Largeur (guidon) : 915 mm

Hauteur sans rétroviseurs : 1386 / 1303 mm (bulle haute / basse)

Hauteur de selle : 835 mm

Empattement : 1422 mm

Angle de chasse : 23,8°

Chasse : 99 mm

Poids tous pleins faits : 232 kg

Capacité du réservoir : 18,6 L

Prix : à partir de 14 595 euros



