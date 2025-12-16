Fruit du partenariat entre Triumph et le géant indien Bajaj, les Speed 400 et Scrambler 400 X - rejointes plus tard par la Scrambler 400 XC - avaient surpris tout le monde il y a deux ans. Des machines simples, polyvalentes, vigoureuses, plutôt qualitatives... et surtout pas chères ! De quoi attaquer les côtes des leaders du segment, Royal Enfield en tête.

Leur succès retentissant - 75000 exemplaires vendus dans le monde ! - motive Triumph à enfoncer le clou en dévoilant deux nouvelles déclinaisons pour 2026 : la Tracker 400, inspirée du Flat Track et la Thruxton 400, une version Café Racer.

Les deux machines sont propulsées par une version améliorée du monocylindre TR-Series des Speed et Scrambler. Cubant à 398 cm3 et toujours nativement A2, il gagne en performance, en passant de 40 à 42 ch à 9.000 tr/min. Le couple ne bouge pas, avec 37,5 Nm à 7 500 tr/min (80% dispo à 3.000 tr/min). Il est associé à une boite 6 vitesses, un accélérateur électronique ride-by-wire et un embrayage anti-dribble.

Triumph Thruxton 400 : le Café mono

La Thruxton 400 hérite du look café racer de la feu Speed Triple 1200 RR. On retrouve les caractéristiques esthétiques de sa grande soeur, à savoir une tête de fourche, un capot de selle et des rétroviseurs en bout de guidon.

Héritage sportif oblige, la Thruxton 400 offre une position de conduite un poil plus radicale, avec un guidon rétrécit de 40 mm et abaissé de 20 mm, et des repose-pieds reculés de 86 mm et relevés de 27 mm. Le réservoir offre 13 litres de contenance, et le poids tous pleins faits n’affiche que 173 kg sur la balance.

La partie cycle se compose d’une fourche inversée de 43 mm (135 mm de débattement), et d’un mono-amortisseur à gaz réglable en pré-charge (130 mm de débattement). Les roues de 17 pouces sont chaussées par des pneus Pirelli Diablo Rosso IV de série. Le freinage quant à lui, est assuré par des simples disques pincés par des étriers radiaux 4 pistons à l’avant et par un étrier flottant simple piston à l’arrière.

Éclairage LED, écran analogique/LCD, port USB-C, ABS et contrôle de traction apportent une simple touche techno... et c’est tant mieux !

La Triumph Thruxton 400 débarquera en concession en mars 2026 au prix de 6 795 euros.

Triumph Tracker 400 : le Flat Track mono

La Tracker 400 - dérivée de la Scambler 400 X - se dote de divers accessoires pour coller à l’univers du Flat Track : saute-vent, capot de selle et plaques latérales numérotées.

Mais ce n’est pas tout, puisque la moto reçoit également un large guidon plat, les repose-pieds repositionnés de la Thruxton 400 et de nouvelles jantes à doubles rayons chaussées par des pneus Pirelli MT60 RS.

Le réservoir est redessiné pour une position conduite mixant confort et sportivité. La dotation techno, tout comme la partie cycle, est la même que sur la Thruxton 400. En revanche, de par l’absence de carénages, la Tracker 400 est plus légère de 3 kg.

La Triumph Tracker 400 posera ses roues en concession en mars 2026 au prix de 6 545 euros.

Triumph Tracker 400 et Thruxton 400 : fiche technique

Moteur :

Type : Monocylindre refroidi par liquide, 4 soupapes, double arbre à cames en tête

Cylindrée : 398 cm

Alésage : 89,0 mm

Course : 64,0 mm

Compression : 12:1

Puissance maximale : 42 CH (30,89 kW) à 9 000 tr/min

Couple maximal : 37,5 Nm à 7 500 tr/min

Système d’alimentation : Injection électronique Bosch avec commande électronique du

papillon des gaz

Échappement : Système d’échappement double paroi en acier inoxydable avec

silencieux en acier inoxydable

Transmission finale : Chaîne à joints toriques

Embrayage : Multidisque à bain d’huile, anti-dribbling et assistance

Boîte de vitesses : 6 vitesses

Partie cycle :

Cadre : Hybride spine/périmètre, acier tubulaire, sous-châssis arrière, boulonné

Bras Oscillant : Double côté, en alliage d’aluminium moulé

Roue avant : Alliage d’aluminium moulé, 17 x 3,0 pouces

Roue arrière : Alliage d’aluminium moulé, 17 x 4,0 pouces

Pneu avant : 110/70 R17

Pneu arrière : 150/60 R17

Suspension avant : Fourche inversée Big Piston de 43 mm. Débattement de 140 mm (135 mm sur la Thruxton 400)

Suspension arrière : Monoshock arrière à gaz avec réservoir externe et réglage de la précharge. Débattement de 130 mm

Freins avant : Disque fixe simple de 300 mm, étrier radial à quatre pistons, ABS

Freins arrière : Disque fixe simple de 230 mm, étrier flottant à piston simple, ABS

Instruments : Compteur de vitesse analogique avec écran LCD

multifonction intégré

Dimensions et poids :

Longueur : 2033 mm / 2042 mm (Thruxton 400)

Largeur (guidon) : 857 mm / 775 mm (Thruxton 400)

Hauteur sans rétroviseurs : 1050 mm / 1110 mm (Thruxton 400)

Hauteur de selle : 805 mm / 795 mm (Thruxton 400)

Empattement : 1371 mm / 1376 mm (Thruxton 400)

Angle de chasse : 24,4 / 24,5 (Thruxton 400)

Chasse : 107,6 mm / 101,5 mm (Thruxton 400)

Poids tous pleins faits : 173 kg / 176 kg (Thruxton 400)

Capacité du réservoir : 13 litres (Thruxton 400)

Consommation de carburant : 3,6 litres / 100 km (Thruxton 400)

Prix : 6 545 euros (Tracker 400) / 6 795 euros (Thruxton 400)

