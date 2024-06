Deux ans après la Triumph Speed Twin Breitling, le constructeur britannique relance son association avec le célèbre horloger suisse et dévoile une édition exclusive de sa Speed Triple 1200 RR. Limitée à 270 exemplaires numérotés (dont 36 pour la France), cette nouvelle Speed a tout d’un objet de luxe.

La livrée de prime abord, noire et grise avec ses logos et liserés d’or, peints à la main. La moto adopte une selle en cuir avec surpiqures visibles, des éléments de carénages en fibre de carbone et un silencieux Akrapovic. Breitling oblige, une foule de détails en rapport avec la marque prennent places sur la machine : logo gravé sur la jante arrière, plaque dorée sur le réservoir et animation spécifique sur l’écran TFT lors de l’allumage.

Du reste, la sportive britannique ne change pas : son 3 cylindres de 1160 cm3 délivre toujours 180 ch, 125 Nm de couple, le tout suspendu électroniquement par Öhlins et freiné par des étriers haut de gamme de chez Brembo.

La Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling sera proposée contre 25 995 euros en juin 2024, soit 5105 euros de plus que l’édition standard.