Fortes de leur succès, les Triumph Speed 400 et Scrambler 400 X sont rejointes par une nouvelle variante plus off-road, la Triumph Scrambler 400 XC. Équipée de nouvelles jantes alu à rayons (19’’ devant, 17’’ derrière), de pneus mixtes tubeless Metzeler Karoo Street, d’un garde-boue haut, de protège-mains et d’un sabot moteur en aluminium, la moto s’impose sur le terrain des petites baroudeuses polyvalentes.

On retrouve la partie cycle de la Scrambler X "standard", à savoir des suspensions de 150 mm (fourche inversée de 43 mm et mono-amortisseur réglable) et un freinage efficace (disque avant de 320 mm, ABS avec antipatinage déconnectable à l’arrière). La selle reste perchée à 835 mm, et l’empattement fixé à 1418 mm permet plus de stabilité que sa déclinaison roadster, la Speed 400.

Coté moteur, le mono 398 cm³ de 39,5 ch et 37,5 Nm est toujours aussi vif. Associé à une boite 6 vitesses, il offre un équilibre pour alterner entre trajets urbains et chemins sinueux. La moto pourra même vous emmener sur l’autoroute, si vous n’êtes pas allergiques aux vibrations au-delà de 120 km/h.

Coté techno, il y a juste ce qu’il faut : accélérateur électronique ride-by-wire, éclairage LED, tableau de bord LCD/analogique et port USB-C. On pourra peut-être regretter l’absence d’un écran TFT. Mais est-ce bien utile sur une telle machine ?

La Triumph Scrambler 400 XC débarquera en concession en septembre 2025 au prix de 7445 euros.

