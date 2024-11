Evel Knievel est sans doute l’un des cascadeurs motos les plus emblématiques de l’histoire. Au guidon de ses motos Triumph, ses prouesses médiatisées ont fait le tour du monde, jusqu’à influencer la culture populaire. Une légende à laquelle la firme britannique souhaite rendre hommage, avec un nouvelle déclinaison limitée de ses Rocket 3 Storm R et GT (250 exemplaires pour chaque).

Les power cruisers, toujours propulsés par leurs gros 3 cylindres de 2500 cm3 (182 ch, 225 Nm), s’habillent des coloris de la combinaison d’Eve Knievel, à sa voir du rouge, du blanc et du bleu. Une série d’étoiles ornent les liserés du réservoir chromé, et la selle en cuir reçoit le logo brodé du pilote. Un symbole signant également le garde-boue avant, les carénages latéraux et l’animation de démarrage du tableau de bord. Une plaque numérotée soulignant l’exclusivité du modèle est apposée sur le té de fourche.

Les 500 exemplaires des Triumph Rocket 3 Evel Knievel (28 995 euros pour la Storm R et 29 895 euros pour la GT) seront disponibles en concession en mars 2025