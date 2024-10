Gold Line, Chrome Collection puis Stealth Edition ; depuis 3 ans, Triumph magnifie sa gamme Modern Classics avec des séries exclusives. Pour son millésime 2025, la firme britannique renouvelle l’opération avec les Triumph Icon Editions.

Le logo Triumph en script de 1907 et les liserés, tous peints à la main, se retrouvent apposés sur le réservoir des Scrambler (900, 1200 X et XE) et Bonneville (T100, T120, Speedmaster et Bobber). Ces 7 machines seront également vêtues de livrées luxueuses, faites de noir, d’argent et d’or. Un bel hommage aux racines "iconiques" de la marque !

Paul Stroud, directeur commercial de Triumph Motorcycles :



"Les Modern Classics de Triumph jouissent d’une réputation durable pour leur style original, leur haute qualité, leur finition haut de gamme et leurs performances modernes. C’est cette authenticité, associée à l’héritage et à la passion incarnés par le logo de 1907, qui séduira les pilotes les plus jeunes comme les plus âgés. Avec de nouvelles peintures frappantes, des graphismes sur mesure et des logos personnalisés, les éditions Icon associent parfaitement l’héritage, le style et les capacités contemporaines, parfaites pour les pilotes qui apprécient le style classique, mais apprécient les performances modernes."

Les Triumph Icon Editons seront disponibles en concession au mois de décembre 2024 sur une période limitée de 12 mois, à des prix oscillant entre 12 195 euros et 16 795 euros selon le modèle.