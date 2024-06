Triumph et le rock n’ roll, ça ne date pas d’hier. Souvenez-vous de l’édition spéciale Gibson Les Paul de la Bonneville T120 ! La firme britannique relance les hostilités avec une machine aux couleurs du roi du rock n’ roll, la légende Elvis Presley. En plus d’être un passionné de moto, l’icône avait fourni, en 1965, des Triumph Bonneville T120 à sa bande d’amis proches, alors surnommée la "Memphis Mafia". Quoi de plus logique que de réaliser une machine en son hommage ?

La plus rock n’ roll des Bonneville

Initialement réalisé par l’artiste géorgien J Daar afin de collecter des fonds pour l’Elvis Presley Charitable Foundation, le design de cette Bonnie est inspiré des motos de la Memphis Mafia et de l’esthétique du spectacle "Comeback Special" d’Elvis de 1968 : livrée rouge "Carnival Red", liserés dorés, bandes argentées, lettres dorées en forme de projecteurs, signatures du rockeur... Et l’emblème "Taking Care of Business in a Flash" apposé le garde-boue, référence directe aux colliers portés par la bande d’Elvis.

Toujours mue par son bicylindre de 1200 cm3 développant 80 ch et 105 Nm, cette Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition, limitée à 925 exemplaires dans le monde, sera livrée avec un disque collector et un certificat d’authenticité. Elle posera ses roues en concession en aout 2024 au tarif de 16 895 euros.