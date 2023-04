Créé en 2012, la Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) est un événement caritatif mondial fédérant 90 000 motards réunis dans 900 villes de plus de 110 pays. Son objectif est, chaque année, de récolter des fonds au profit de la recherche contre le cancer de la prostate et les maladies mentales.

L’événement se traduit par des balades motos décalées, réservées aux machines néo-rétro ou classiques, en phase avec l’élégance "vintage" des looks de leurs propriétaires. Le DGR est un véritable succès depuis sa création, en témoignent les 37 millions de dollars recueillis grâce aux dons des participants. Cette somme a été investie dans de nombreux programmes de santé à travers le monde. En France par exemple, c’est le programme GAP3 (Global Action Plan Prostate Cancer Active Surveillance ) du CHU de Lille qui est soutenu par le DGR.

Cette année, la DGR célèbre ses 10 ans d’existence. Pour marquer l’édition 2023, Triumph, partenaire historique de l’événement depuis 2014, nous dévoile une nouvelle édition spéciale et limitée de sa Bonneville T120 Black. Ce n’est pas une première, puisque l’année dernière, Triumph présentait sa Bonneville T120 "1959 Legends", un modèle unique pour soutenir la cause.

Triumph Bonneville T120 Black DGR 2023 : une Bonneville pour la bonne cause

Limitée à 250 exemplaires dont 30 modèles réservés à la France, la Triumph Bonneville T120 Black DGR revêt une livrée metallisée faite de noir et de blanc, enrichie de bandes dorées peintes à la main. Le logo officiel DGR apparaît sur son réservoir et ses carénages latéraux, tandis qu’une selle marron inédite remplace l’assise de série. Chaque machine sera livrée avec un certificat numéroté et signé par Mark Hawwa (fondateur du DGR) et Nick Bloor (PDG de Triumph). La première machine numérotée 001 sera présentée lors de l’édition 2023 du DGR, et sera livrée au plus gros donateur. Le tarif annoncé est de 14 895 euros, soit 800 euros de plus que l’édition standard.

"Si quelqu’un m’avait dit il y a dix ans que nous célébrerions une décennie de partenariat avec Triumph Motorcycles, j’aurais ri. Cette première année de signature avec Triumph a toujours été un moment fort pour moi. C’était excitant, et cette excitation persiste chaque année. Triumph est devenue comme une famille pour moi et pour The Distinguished Gentleman’s Ride, explique Mark Hawwa. Ils sont passionnés par l’idée de faire rouler des motos de style classique et d’utiliser les machines que nous aimons pour avoir un impact positif sur notre cause. Cet enthousiasme et cette passion sont désormais réunis dans un produit qui témoigne de notre parcours commun. Nous sommes très fiers de présenter la Bonneville T120 Black Distinguished Gentleman’s Ride Limited Edition, de célébrer ce que nous avons accompli ensemble et de continuer à faire ce que nous aimons".

Du reste, cette T120 Black DGR demeure techniquement identique au modèle de grande série. On retrouve le gros twin britannique de 1200 cm3 développant 80 ch à 6550 tr/min et 105 Nm de couple à 3500 tr/min. Son entretien étant programmé tous les 16 000 km, il offre avantage économique et durable. Allégée de 7kg par rapport au précédent millésime, cette Bonneville se veut facile de prise en main en roulage comme à l’arrêt. Elle est servie par un freinage signé Brembo, secondé par ABS et anti-patinage désactivable.

A cela s’ajoutent plusieurs agréments techno en phase avec notre époque : éclairage LED, régulateur de vitesse, modes de conduite (pluie et route), embrayage assisté, antidémarrage, prise de recharge USB sous la selle et câblage pour recevoir des poignées chauffantes.

Pour participer à la Distinguished Gentleman’s Ride 2023 programmée pour le 21 mai dans toute la France, rendez-vous sur le site officiel.